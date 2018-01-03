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В ноябре сегмент SUV занял рекордную долю российского авторынка

Вчера, 18:23

Количество продаж кроссоверов и внедорожников в ноябре 2017 года увеличилось на 25,4% и достигло 61,1 тысячи автомобилей. В результате доля сегмента SUV на авторынке России достигла 43,7%, что является рекордным уровнем за последние три года.

В последний раз рекордный уровень продаж специалисты зафиксировали в 2014 году: в декабре было приобретено 107,9 тысяч внедорожных автомобилей. Таким образом, сегмент SUV составил 44,1% авторынка России. Автоэксперты сообщили, что такой большой спрос был обеспечен низким курсом рубля.

За последние три года сегмент SUV ноябрьского авторынка 2017 года достиг рекордного уровня. Кроме того, количество продаж внедорожников за январь-ноябрь достигло 547,3 тысячи SUV-автомобилей, что говорит о приросте продаж на 19,8% в сравнении с показателями 2016 года.

Лидером продаж на рынке РФ стал кроссовер Hyundai Creta, продажи которого увеличились на 19,6% до 5 758 единиц.


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