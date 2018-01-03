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«Заряженный» хэтчбек Volkswagen Polo GTI получит более экстремальную версию

Сегодня, 11:40

Продажи нового «горячего» хэтчбека Volkswagen Polo GTI начались не так давно, но разработчики из Вольфсбурга уже размышляют над созданием более экстремального варианта. Не исключено, что речь идёт о версии, которая получит название Performance Edition.

Карстен Шебсдат, руководитель отдела доводки шасси компании Volkswagen, во время общения с журналистами британского автомобильного портала Autocar рассказал, что новый Volkswagen Polo GTI имеет крайне удачное шасси и подвеску, что позволяет автомобилю показывать высокие результаты в сложных поворотах имея при этом потенциал для увеличения мощности мотора.

«Новый Volkswagen Polo GTI очень стабилен даже в самых высокоскоростных поворотах, что говорит об определенно больших возможностях», – заявил господин Шебсдат.

Топ-менеджер не исключает, что в скором времени новый Volkswagen Polo GTI может получить более производительную версию, ведь шасси позволят увеличить мощность двигателя. Не исключено, что речь идёт о версии Performance Edition или же о ещё более экстремальном варианте R.

 

 

На сегодняшний день Volkswagen Polo GTI предложен с 2,0-литровым турбированным мотором, мощность которого составляет 200 лошадиных сил. Для разгона до первой «сотни» займет 6,7 секунды, а максимальная скорость составит 237 км\ч.


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