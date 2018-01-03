В сети опубликовали рендеры флагманского кроссовера BMW X7

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Руководство немецкой марки BMW опубликовало в интернете фотографии с фрагментами нового флагманского BMW X7. Российские художники решили создать рендеры, формирующие целостное представление о возможном дизайне грядущего кроссовера.

Согласно предварительным сведениям, внешне новый BMW X7 получит много общего с концептуальным BMW X7 iPerformance, премьера которого состоялась в сентябре 2017 года. Новинка сможет похвастаться светодиодными фонарями, большими и угловатыми «ноздрями» радиаторной решётки и подштамповками на боковых частях кузова.

Передняя часть автомобиля будет примечательна хромированным молдингом. Сзади между патрубками выпускной системы появится накладка под цвет кузова.

Предположительно новый BMW X7 представят публично уже в 2018 года. На сегодняшний день производитель держит в тайне технические характеристики грядущего флагмана и его ориентировочную стоимость.