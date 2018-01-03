VistaNews.ru


Обновленный Mercedes-Benz C-Class дебютирует в марте 2018 года

Сегодня, 10:15

Немецкая компания Mercedes-Benz планирует обновить четвертую генерацию модели Mercedes-Benz C-Class. Ожидается, что версия в кузове седан будет представлена на автосалоне в Женеве в марте 2018 года, а купе и кабриолет дебютируют в апреле на мотор-шоу в Нью-Йорке.

Согласно данным британского автомобильного издания Autocar, компания Mercedes-Benz готовится представить седан Mercedes-Benz C-Class в рамках международного автосалона в Женеве в марте 2018 года. Вариации в кузовах купе и кабриолет презентуют гостям автосалона в Нью-Йорке в апреле, а первые поставки автомобилей европейским клиентам запланированы на июль.

Ожидается, что новый Mercedes-Benz C-Class получит моторную линейку, состоящую из 2,0-литровых четырехцилиндровых двигателей с турбонаддувом, которые получили серьёзную модернизацию и сократили количество вредных выбросов. Также клиентам предложат «мягкие» гибридные системы и плагин-гибридные версии.

Что касается внешности, то ранние шпионские фото говорят о том, что новый Mercedes-Benz C-Class получит минимальные новшества в дизайне, ограничившись лишь лёгким рестайлингом бамперов и оптики. В салоне расположится мультимедийный центр, работающий с приложения Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.