Maserati отзывает 1 500 автомобилей Quattroporte и Ghibli в Северной Америке

Сегодня, 11:01

Национальное управление безопасностью движения на трассах США проинформировало представителей СМИ о проведении отзыва автомобилей Maserati. Сервисная акция затронет спорткары, которые были реализованы с 24 июля по 15 декабря прошлого года.

Итальянская компания Maserati отзовёт порядка 1 500 экземпляров моделей Ghibli и Quattroport, проданных в Соединённых Штатах Америки и Канаде. Причиной проведения отзывной кампании стал возможный дефект аккумуляторной системы, вследствие чего возникает риск утечки бензина на двигатель. В итоге данная проблема может привести к возгоранию автомобиля.

Между тем автопроизводителю к настоящему моменту не известно ни об одном случае возгорания спорткаров Maserati Ghibli и Quattroport по причине данной неисправности. Владельцев машин, попадающих под отзыв, уведомят письменно и/или по телефону о необходимости обратиться в официальный дилерский центр. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев проблемных спорткаров.