VistaNews.ru


Сегмент SUV на рынке РФ занял рекордную долю в ноябре

Сегодня, 10:01

По итогам ноября прошлого года на российском авторынке удалось реализовать около 61 100 автомобилей класса SUV, что соответствует росту на 25,4% в годовом сравнении, сообщают аналитики агентства «АВТОСТАТ». Таким образом, рыночная доля кроссоверов и внедорожников в РФ достигла 43,7%.

Эксперты отметили, что показатель доли SUV стал рекордным за последние три года. Наивысший результат был зафиксирован в 2014 году, когда кроссоверы и внедорожники смогли занять 44,1% от российского авторынка.

Кроме того, продажи машин сегмента SUV в ноябре 2017 года в количественном выражении установили рекорд с 2015 года. Наибольшее число таких автомобилей было продано в декабре 2014 года, когда российские автолюбители приобрели 107 900 новых внедорожников и кроссоверов. Отмечается, что ажиотажный спрос был связан со снижением курса рубля.

В течение 11 месяцев минувшего года россияне купили 547 300 кроссоверов и внедорожников, это на 19,8% больше, чем годом ранее. Наиболее популярной моделью оказался Hyundai Creta, выбор на котором остановили 5 758 человек (+19,6%).


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.