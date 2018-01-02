С 1 января в России введён новый полис ОСАГО с QR-кодом

Вчера, 23:00

С 1 января 2018 года в России вводится полис ОСАГО нового образца, который в правом верхнем углу бланка имеет QR-код. Отмечается, что нововведение пока что появится только на бумажных бланках, а при считывании кода можно убедиться в оригинальности полиса ОСАГО.

Сергей Ефремов, руководитель Всероссийского союза автостраховщиков, во время общения с журналистами рассказал, что с 1 января 2018 года в России введены новые образцы бланков ОСАГО. Отмечается, что новые бланки в правом верхнем углу имеют свободное место для QR-кода, который будут наносить страховщики непосредственно в момент заключения договора. На обратной стороне документа появится место для информации о наличии дополнительных страховок.

Отмечается, что при «чтении» QR-кода автовладельцам будет выведена информация о договоре – серия и номер бланка полиса, VIN-код, а также государственный номер автомобиля. Таким образом страховщики планируют бороться с оборотом фальшивых полисов.

Уточняется, что для считывания кода необходима специальная программа, которую уже можно загрузить на смартфон на портале ЦБ РФ. Примечательно, что стандартные программы для считывания QR-кодов могут работать некорректно.