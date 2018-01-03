Бюджетный кроссовер Chery Tiggo 5X выйдет летом 2018 года

Сегодня, 10:00

Китайская машиностроительная компания Chery намерена выпустить летом 2018 года бюджетную версию своего кроссовера Chery Tiggo 5X. Недавно в сети обнародовали фотографии нового авто.

На сегодняшний день в моторном отсеке поднебесного кроссовера Chery Tiggo 5X разместился 1,5-литровый 147-сильный агрегат с системой «старт-стоп». Но летом новинку оснастят 2-литровым мотором с отдачей 122 л.с., позаимствованным от Chery Tiggo 7. При рассмотрении фотографий становится понятно, что внешность машины отличается отсутствием противотуманок и меньшим числом хрома во внешнем оформлении.

«Атмосферник» работает в тандеме с 5-скоростной МКПП, вариатором CVT и 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Функциональный перечень доступного кроссовера представят системой против заноса, электронным ручным тормозом, двумя эйрбегами, кондиционером, фирменной мультимедийной установкой, системой мониторинга давления в покрышках, 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и комбинированной обшивкой в интерьере.