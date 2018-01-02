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Умелец из Барнаула продает самодельный вездеход за 155 тыс. рублей

Вчера, 17:00

Житель Барнаула выставил на продажу самодельный вездеход, который, по словам автора, может легко передвигаться по снегу и болотистой почве. Отмечается, что владелец модели продает вездеход за 155 000 рублей, но также рассматривает вариант обмена на автомобиль.

Согласно данным российских автомобильных изданий, житель Барнаула на одном из сайтов по размещению бесплатных объявлений продает производительный вездеход, созданный своими руками. Автор объявления сообщил, что модель полностью выполнена в домашних условиях.

Уточняется, что при создании уникального вездехода, который может преодолевать заснеженные и болотистые участки, использовались детали от российского седана «Волга». По словам автора, модель приводится в движение 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью в 85 лошадиных сил.

Продавец отметил, что изначально он создавал вездеход для себя, так как проживает на участке с бездорожьем. Стоимость модели составляет 155 000 рублей, но продавец может рассмотреть вариант обмена вездехода на автомобиль.


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