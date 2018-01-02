Lifan снизила цены на семиместный кроссовер MyWay

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Китайская машиностроительная компания Lifan изменила цены на востребованный в Поднебесной 7-местный кроссовер Lifan MyWay. Начиная с этого года цена автомобиля снизилась.

Отныне местные автолюбители получили возможность купить авто за 56 800 юаней в стандартном варианте исполнения. Топовая версия обойдется покупателям в 73 800 юаней. В России дилеры Lifan предлагают авто еще по старой цене, равной 813 000 рублей.

Пока еще нет информации об обновлении прайс-листа для отечественного рынка.

В моторном отсеке российской модификации Lifan MyWay расположился 1,8-литровый двигатель. В КНР под капот авто получило агрегаты объемом 1,5 и 1,8 литра, запускаемые АКПП и МКПП с задним приводом. В перечне функций кроссовера следует выделить два эйрбэга, электрические стеклоподъемники, боковые зеркала с электроприводом, кондиционер и систему стабилизации.