В 2018 году электрокары Tesla получат новую навигацию

Сегодня, 13:24

Илон Маск, руководитель компании Tesla, во время общения с пользователями социальной сети Twitter рассказал, что в 2018 году электрокары бренда получат обновленную навигационную систему, которая станет более гибкой и «умной». Ожидается, что новая навигация станет основой для полностью беспилотных автомобилей Tesla.

На сегодняшний день электрокары американской компании Tesla используют довольно современную и продвинутую систему навигации, которая, по сути, представляет собой серьёзно модернизированную систему Google Maps. Илон Маск, руководитель Tesla, на своей странице в Twitter рассказал, что в начале нынешнего года электрокары получат обновленную систему навигации собственной разработки Tesla.

Стоит отметить, что навигационные системы Tesla за всё время существования бренда получили лишь несколько незначительных обновлений, но Илон Маск обещает исправить ситуацию уже в ближайшее время. Топ-менеджер заявил, что новая система находится в разработке уже долгое время и в 2018 году Tesla готова представить её клиентам.

Инсайдеры сообщают, что новая навигация также необходима для внедрения беспилотной системы Tesla Autopilot 2.5, которая является основой для полностью автономных автомобилей пятого уровня.