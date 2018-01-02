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«Растянутый» кроссовер Audi Q2 L получит полностью электрическую версию

Сегодня, 12:44

Уже в 2018 году компания Audi представит удлиненный кроссовер Audi Q2 L, ориентированный на рынок Китая, где такие модели пользуются особенным спросом. Инсайдеры сообщают, что несколько позже на рынок КНР будет выведена полностью электрическая версия модели, которая, как ожидается, получит название Audi Q2 L E-Tron.

Согласно данным американского автомобильного издания motor1, немецкий премиальный бренд Audi уже в 2018 году выведет на рынок Поднебесной новый компактный кроссовер Audi Q2, который получит удлиненную колёсную базу и приставку L. На старте продаж моторная линейка автомобиля будет представлена 1,0-, 1,4- и 2,0-литровыми турбированными моторами TFSI, которые в зависимости от комплектации смогут оснащаться 6-диапазонной МКПП или 7-ступенчатой автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями.

Инсайдеры сообщают, что в дальнейшем новый кроссовер получит и полностью электрическую версию, которая, вероятнее всего, получит название Audi Q2 L E-Tron. Ожидается, что новинка получит впечатляющий запас хода в 500 километров. Многие эксперты считают такие прогнозы слишком оптимистичными.

 

Также появилась информация о том, что новый кроссовер Audi Q3 в 2018 году после смены поколения также получит удлиненную версию L для Китая, но данных об электрификации новинки пока нет.


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