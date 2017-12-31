Новое поколение хэтчбека Ford Focus представят в марте 2018 года

Вчера, 18:00

Представители американской компании Ford сообщают, что новая генерация популярного хэтчбека Ford Focus дебютирует в марте 2018 года в рамках международного автосалона в Женеве. Ранее предполагалось, что премьера модели состоится уже в начале января 2018 года на американском мотор-шоу в Детройте.

Согласно данным американских автомобильных изданий, новый Ford Focus в пятидверном кузове хэтчбек дебютирует в марте 2018 года в рамках международного автосалона в Женеве, а несколько позже будут представлены и другие вариации автомобиля. Другие источники сообщают, что модель будет представлена исключительно в формате «пятидверки» и не получит иных вариантов исполнения.

Что касается внешности, то, судя по недавним шпионским фото, хэтчбек Ford Focus нового поколения получит «фамильную» решетку радиатора и форму оптики, что сделает новинку схожей с актуальным Ford Fiesta.

Ожидается, что под капотом долгожданной новинки расположится 1,0-литровый турбированный мотор с тремя цилиндрами, мощность которого в зависимости от варианта исполнения может составлять 100, 125 или 140 лошадиных сил. Также моторную линейку пополнит и 1,5-литровый двигатель, а 280-сильный агрегат объёмом 2 литра зарезервирован для «заряженного» Ford Focus ST.