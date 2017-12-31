Опубликованы свежие шпионские фото нового поколения Porsche 911

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На страницах китайских автомобильных изданий появились свежие шпионские фото нового поколения легендарного спорткара Porsche 911. Ожидается, что модель дебютирует уже в наступающем году и будет предусмотрена для 2019 модельного года.

Согласно данным китайских автомобильных изданий, немецкий спорткар Porsche 911 нового поколения проходит завершающие тесты на дорогах общего пользования. Судя по свежим фото, автомобиль получил «фамильную» переднюю оптику, а также новый формат светодиодных осветителей. Стоит отметить, что спорткар имеет увеличенный капот, но в целом пропорции модели верны традиционным.

Что касается интерьера, то тут новый Porsche 911 прежде всего сможет похвастаться полностью пересмотренной информационно-развлекательной системой, в то время как компоновка центральной консоли не получит ощутимых новшеств.

Новый Porsche 911 построен на базе производственного шасси MMB, поэтому моторную линейку, вероятнее всего, составят исключительно турбированные двигатели. Инсайдеры сообщают, что к 2020 году дебютирует и плагин-гибридная версия модели. Ожидается, что публичная премьера новинки состоится осенью 2018 года в рамках международного автосалона во Франкфурте.