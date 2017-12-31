В 2018 году заработают изменения, внесенные в ПДД

Вчера, 22:00

Начиная с начала января в России в законную силу вступят поправки, которые внесены в правила дорожного движения. Данную информацию распространили специализированные информационные ресурсы.

Сначала, необходимо определить новое введенное понятие, как зона успокоения, под которым понимают специальную зону, где движение свыше 20 км/ч запрещено. Кроме этого, под запрет попадает обгон иных участников движения. На начало подобной зоны укажет специально установленный дорожный знак.

В следующем году отечественным автомобилистам будут выдавать электронные паспорта дорожного движения. Их выдача стартует с июля 2018 года, где будут прописаны данные о ТО и сервисном обслуживании.

Помимо того, с первых чисел наступающего года появятся новые штрафы для россиян. За правонарушения граждан будут штрафовать на основе видеороликов, предоставленных третьими лицами. Однако в составлении протокола при этом не будет необходимости. Размеры штрафов повысятся. В будущем году введут новую форму для ОСАГО. В соответствующих документах появится особый QR-код, в котором зашифруют данные о страховке. Эта мера должна способствовать устранению проблемы подделок.