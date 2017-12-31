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С 1 января лифтбек Skoda Rapid станет дороже на 8 тыс. рублей

Вчера, 19:00

Российское подразделение чешской компании Skoda опубликовало на официальном портале прайс-лист с пересмотренными ценами на лифтбек Rapid. Так, с 1 января 2018 года данная модель станет дороже на 8 000 рублей.

Базовая версия Skoda Rapid 2018 модельного года, которая оснащается 90-сильным мотором MPI объёмом 1,6 литра и 5-ступенчатой «механикой», с начала года обойдётся россиянами в 636 000 рублей. Модификация с 1,6-литровым двигателем мощностью 110 лошадиных сил подорожает до 750 000 рублей, тогда как вариант с аналогичным агрегатом, но 6-скоростной АКПП получит ценник от 795 000 рублей.
В «топовой» комплектации обновлённый лифтбек Skoda Rapid предлагается с 1,4-литровым 125-сильным мотором TSI и 7-диапазонной роботизированной трансмиссией DSG. Стоимость такого автомобиля с 2018 года составит от 981 000 рублей. Наконец, за эксклюзивный вариант исполнения Rapid Monte Carlo придётся заплатить от 879 000 до 1 022 000 рублей.


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