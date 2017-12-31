Вчера, 23:00

Российский филиал немецкой машиностроительной компании BMW анонсировал повышение стоимости всего модельного ряда бренда. Цены поднимутся на 2,5% в январе грядущего года.

Следовательно, цена на наиболее дешевую в России модель BMW 1 Series достигнет 1 550 000 рублей. Купе BMW 2 Series со следующего года будут продавать за 1 840 000 рублей, а новый компактный минивэн BMW 2 Series Active Tourer jcnfdbn свой ценник без перемен, что составит 1 710 000 рублям. Поднимутся цены еще на седан BMW 3 Series, что составит 1 890 000 рублей. Начальная стоимость BMW 3 Series GT составит 2 440 000 рублей. Стандартный вариант исполнения BMW 4 Series дилеры предложат по цене в 2 560 000 рублей, а за вариацию BMW GranCoupe с 4 дверями отечественные автолюбители будут вынуждены раскошелиться на 2 480 000 рублей. Аналогичная модель, получившая кузов кабриолет, опустошит кошельки российски автомобилистов на 2 930 000 рублей.

На внедорожники от премиальной марки также поднимут цены. BMW X1 оценят в 1 930 000 рублей, стоимость BMW X3 в официальных автосалонах будет равняться 2 950 000 рублей, а за BMW X4 нужно будет отдать от 3 140 000 рублей. За обновленный кроссовер BMW X2, на который уже открыт сбор предзаказов, россияне заплатят от 2 250 000 рублей.