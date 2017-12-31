LADA Vesta SW Cross стала самой популярной новинкой в России в 2017 году

Вчера, 16:00

Журналисты российских автомобильных изданий, подводя итоги уходящего 2017 года, составили рейтинг самых популярных автомобильных новинок рынка России за минувшие 12 месяцев. Отмечается, что в ТОП-5 новых машин вошли такие модели как LADA Vesta SW Cross и KIA Rio нового поколения.

На первом месте в ТОП-5 самых популярных новинок 2017 года расположились российские универсалы LADA Vesta SW и внедорожный LADA Vesta SW Cross, которые стали настоящим прорывом в отечественном автопроме. Новинки получили под капот 1,6- и 1,8-литровые бензиновые моторы, а в списке оснащения теперь значится современный мультимедийный центр и другие высокотехнологические опции.

Вторую и третью строчку рейтинга заняли не менее популярные KIA Rio и Hyundai Solaris, которые в 2017 году получили долгожданную смену поколения. Обе модели получили обновленный дизайн кузова, а также расширили список оснащения и получили под капот более экологичные моторы.

Четвертая строчка рейтинга досталась новому флагманскому кроссоверу Mazda CX-9, который дебютировал в России летом 2017 года. Под капотом модели скрывается 2,5-литровый 231-сильный мотор, а стоимость авто составляет минимум 2 890 000 рублей. Также нельзя не отметить обновленный Honda CR-V, который смог порадовать россиян широкой моторной гаммой и современным оснащением.