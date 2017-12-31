Кроссовер Baojun 510 растоптал Hyundai Creta в Китае

Вчера, 21:00

Китайские машиностроители даже не подозревали, что кроссовер Baojun 510 станет настолько популярным на внутреннем рынке, и получит звание "убийцы" южнокорейского паркетника Hyundai Creta. За прошедшее время текущего года Baojun 510 стал самым востребованным представителем своего производителя на рынке.

За январь-ноябрь текущего года кроссовер Baojun 510 разошелся по Китаю тиражом в 305 тысяч экземпляров. Автомобиль оказался на втором месте среди SUV в КНР, а лидером этого сегмента в Поднебесной остается Haval H6.

В ноябре текущего года кроссовер Baojun 510 обрел в Китае 50 тысяч покупателей. При этом продажи паркетника Hyundai Creta еле дотянули до 6 тысяч экземпляров. При габаритах в 4220х1740х1605 миллиметров кроссовер Baojun 510 имеет колесную базу размером 2550 мм. По размерам китайский автомобиль схож с паркетником Hyundai Creta.

Моторный отсек кроссовера Baojun 510 занимает атмосферная установка объемом 1,5 литра. Ее производительность составляет 122 лошадиных силы. Для агрегата предусмотрена пятискоростная механическая трансмиссия. Стоимость машины составляет минимум 59 800 юаней (примерно 528 000 рублей). Также автомобиль может комплектоваться РКПП iAMT. В таком исполнении машина стоит 68 800 юаней (608 000 рублей). Для Baojun 510 предусмотрен безальтернативный передний привод.