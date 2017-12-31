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Эксперты протестировали новый внедорожник Toyota Land Cruiser 150 2018

Сегодня, 13:00

Российским автоэкспертам впервые удалось протестировать новый Toyota Land Cruiser 150. Специалисты провели тест-драйв внедорожника 2018 модельного года с новым кузовом и несколькими комплектациями.

Особенностью нового поколения внедорожника стал полностью новый кузов и обновленный внешний вид, который выполнен в стиле флагманского Land Cruiser 200. Длина кузова нового Toyota Land Cruiser 150 увеличилась на 60 мм.

Автомобиль получил фары со светодиодами, систему PCS-предупреждения, которая активирует автоматическое торможение, а также систему PSA, которая распознает дорожные знаки, систему контроля полосы.

Список оснащения обновленного внедорожника пополнился системами активной и пассивной безопасности, системой стабилизации KDSS, пересмотренной системой мультимедиа Toyota Touch 2 с расширенным тачскрином, а также навигационной системой с пробками.

Из-за расширения вариантов комплектаций, обновленная версия выросла в цене. Теперь новинку предлагают за 2 150 000 – 3 270 000 рублей.


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