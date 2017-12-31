В Швеции семьи с детьми протестируют беспилотники Volvo

Вчера, 20:00

В начале текущего года Volvo запустила эксперимент Drive Me и передала автономные кроссоверы XC90 частным клиентам для тестов на дорогах в Гетеборге. В настоящее время компания расширяет программу, задействовав в ней несколько семей с детьми.

В нынешнем году беспилотные автомобили Volvo получили две семьи из Швеции, ещё две машины передадут в наступающем году. В общей сложности в эксперименте примут участие порядка 100 обычных водителей, которым предстоит делиться впечатлениями о беспилотных технологиях. При этом инженеры компании будут отслеживать ежедневные поездки на таких авто.

Отметим, что Volvo XC90 оснастили комплексом камер и датчиков, контролирующих как происходящее снаружи машины, так и в салоне. Изначально водителям необходимо будет не отрывать руки от руля и постоянно следить за дорогой. В дальнейшем Volvo собирается протестировать подобным образом более продвинутый автопилот.

Представители бренда подчеркнули, что ни одна технология не покинет пределы испытательных полигонов, пока не будет доказана её безопасность. Все этапы эксперимента будут проводиться под постоянным контролем сотрудников Volvo. Свой первый серийный беспилотник автопроизводитель планирует презентовать в 2021 году.