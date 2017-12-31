Флагманский внедорожник Brilliance V7 дебютирует на автосалоне в Пекине

Сегодня, 12:00

Китайская компания Brilliance намерена провести официальную презентацию флагманского внедорожника V7 в рамках домашнего Пекинского автосалона, который откроет свои двери 25 апреля будущего года.

Внешность кроссовера Brilliance V7 не сильно отклоняется от фирменной стилистики, в которой также произведены "младшие" братья новинки по модельной линейке бренда - V3 и V6. Внедорожник получил массивную радиаторную решетку, светодиодную оптику, два патрубка выхлопной системы и т.д.

Если говорить об особенностях Brilliance V7, то к ним можно отнести гигантский дисплей мультимедийной системы, на котором отображается текущее техническое состояние кроссовера, работа агрегатов и систем. Силовое оснащение известно давно.

Под капотом Brilliance V7 установлен турбированный агрегат на 1,6 литра, отдача которого составляет 204 лошади. Трансмиссия механическая на шесть диапазонов или автомат с двойным сцеплением на семь. В списке оснащения заявлен климат-контроль, системы кругового видеообзора, парктроник и другие.