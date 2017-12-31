Еще не вышедший кроссовер Lamborghini Urus заметили в Альпах

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Новый кроссовер Lamborghini Urus ещё не поступил в продажу, однако такой автомобиль уже удалось заметить на дорогах Австрии. Любопытно, что на кузове машины нет никаких маскирующих элементов, как это обычно бывает с моделями, которые пока не встали на конвейер.

Экземпляр, сфотографированный в Австрии, окрашен в жёлтый цвет Giallo Auge. Эксперты считают, что новый Lamborghini Urus вывели на финальные дорожные тесты, поскольку первые покупатели получат свои кроссоверы не ранее весны будущего года.

Если учесть условия, в которых был замечен автомобиль, можно предположить, что в компании решили протестировать режим Neve, перенастраивающий ряд систем машины и шасси, чтобы обеспечить комфортное передвижение по снегу. Всего у Lamborghini Urus насчитывается шесть драйверских режимов для езды по покрытиям разного типа.

На сухом асфальте модель, оснащённая 650-сильным мотором V8, способна ускоряться до 100 км/ч с места всего за 3,6 секунды. Максимальная скорость долгожданного кроссовера достигает 305 км/ч.