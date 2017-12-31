Стартовали продажи «новогодней» версии Zotye T700

Сегодня, 10:00

В Китае объявлен старт продаж новой «новогодней» версии кроссовера Zotye T700. Модель, созданная в честь восточного Нового года, предлагается по цене от 129,8 тысячи юаней или 1 148 тысяч рублей.

Особенностью «новогодней» версии Zotye T700 является яркий красный или золотисто-коричневый цвет кузова. Кроме того, модель оснастили дисками колес на 18 дюймов, а также особой праздничной заставкой на экране мультимедийного комплекса. Салон особой версии обили перфорированной кожей с вышитыми логотипами серии.

«Новогодний» кроссовер Zotye T700 подучил 1,8-литровый турбированный мотор, который способен генерировать до 177 лошадиных сил. Трансмиссию дополняет шестиступенчатая коробка-автомат. Для продажи доступно только переднеприводное исполнение.

В списке оснащения версии Zotye T700, приуроченной к восточному Новому году, числятся цифровая панель приборов, камера заднего вида, круиз-контроль, система, контролирующая полосу движения, датчик давления в колесах, парктроники и панорамная крыша.