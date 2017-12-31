Fiat, Volvo и Jaguar стали самыми ненадежными авто по версии Top Gear

Вчера, 17:00

Автомобильные эксперты издания «Жизнь в стиле Top Gear» провели опрос среди автовладельцев и составили ТОП-10 самых ненадежных автомобилей. Примечательно, что в рейтинг вошли модели таких мировых автопроизводителей как Volvo, Fiat и Jaguar.

Эксперты Top Gear провели опрос среди автовладельцев, которых попросили оценить надёжность своих автомобилей. Судя по результатам исследования, не все премиальные марки выпускают качественные автомобили с надёжными комплектующими. Согласно данным экспертов, которые проводили опрос автовладельцев, на каждые 100 автомобилей компании Fiat приходится 163 технические жалобы, в то время как бренд Volvo собрал 148 жалоб.

Замыкают «тройку» самых ненадёжных автомобилей модели от британского премиального бренда Jaguar, который собрал 134 технические жалобы на каждые 100 автомобилей. Также в рейтинг попали такие бренды как Land Rover, Mitsubishi, Mazda, Audi и Subaru – владельцы моделей компаний отметили, что автомобили имеют ряд инновационных функций, качество работы которых оставляет желать лучшего. Замыкает ТОП-10 японский бренд Infiniti.

Стоит напомнить, что ранее был составлен рейтинг самых опасных автомобилей, представленных на рынке России – по итогам краше-тестов наибольшие опасения вызвали Renault Duster, KIA Rio, Fiat 500, Honda Civic и УАЗ «Патриот».