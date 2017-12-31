Российские продажи рестайлинговой KIA Sorento Prime начнутся в феврале

Вчера, 15:00

Компания KIA намерена в феврале начать российские продажи версии обновленного внедорожника Sorento Prime. Эксперты провели тест-драйв новинки на дорогах Карелии.

Регион лучше всего подходит, чтобы испытать возможности кроссовера в зимних условиях. Рестайлинг KIA Sorento Prime включает в себя новые бамперы, задние фонари, легкосплавные диски на 17 и 19 дюймов, расширенную цветовую палитру по окрасу кузова и т.д.

В интерьере салона KIA Sorento Prime появилось новое рулевое колесо, блок управления климатом обновлен. Также расширен перечень оформления салона, который теперь подразумевает сразу четыре оттенка. Моторная линейка пополнилась совершенно новым силовым агрегатом.

Под капотом KIA Sorento Prime появился новый мотор MPI с рабочим объемом на 3,5 литра, отдача которого составляет 249 лошадей. В качестве трансмиссии выступает автоматизированная коробка передач на восемь ступеней. До сотни внедорожник рвет за 7,8 секунды.