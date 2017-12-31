С 1 января внедорожник Chevrolet Niva получит скидку

Сегодня, 09:00

Компания "GM-АВТОВАЗ" сообщила о дополнительной скидке на модель Chevrolet Niva, которая начнет действовать с 1 января в рамках новогодней акции "На улице минус 20".

В сообщении компании сказано, что скидка будет действовать весь первый месяц следующего года. В этот период российским автолюбителям внедорожник Chevrolet Niva обойдется дешевле на 20 тыс. рублей. Начальная стоимость модели составляет 608 тыс. рублей.

Chevrolet Niva в максимальной комплектации стоит 770 тыс. рублей. Предложение действительно только в отношении тех экземпляров внедорожника, которые появились у дилеров бренда в текущем году. Участниками новогодней акции могут стать и физические, и юридические лица.

В числе других предложений предприятия программа Trade-in, которая позволяет сэкономить ровно ту же сумму в 20 тыс. рублей, а также программа автокредитования, скидка – 30 тыс. рублей. Стоит напомнить, что с 1 января Chevrolet Niva получит расширенную гарантию на два года или 50 тыс. километров пробега.