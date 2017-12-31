Во Владивостоке автовладельцы получили неприятный сюрприз под Новый год

Сегодня, 05:00

Во Владивостоке сегодня, 30 декабря, возле площади Семёновской несколько автомобилей, припаркованных с нарушениями, эвакуаторы отвезли на штрафстоянку. Перед Новым годом автомобилистам придётся «побегать», чтобы получить свои машины обратно.

Автомобилистам придётся отправиться в городское управление ГИБДД, расположенное на уличе Фонтанная, 10. Чтобы вернуть транспортное средство, нужно получить у инспектора разрешение, квитанцию на оплату штрафа, а также отыскать свой автомобиль на одной из стоянок: на мысе Кунгасный или на улице Западной.

Помимо оплаты штрафа, за работу эвакуатора придётся заплатить порядка 2 000 рублей. Точную сумму автомобилист может узнать только непостредственно на штрафплощадке. Вместе с тем при оплате штрафа в течение 20 дней, его размер снижается и вместо 1 500 рублей можно отдать 750.

Как подчеркнули работники Госавтоинспекции, неприятных сюрпризов можно избежать, если обращать внимание на дорожные знаки и строго соблюдать ПДД. Знак «Работает эвакуатор» предупреждает, что в любой момент неправильно припаркованное авто могут забрать на арестплощадку.