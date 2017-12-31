Составлен ТОП-10 главных автомобильных новинок 2017 года в России

Сегодня, 07:00

На фоне роста авторынка РФ в 2017 году многие производители стремились запустить продажи рестайлинговых и новых моделей. Эксперты решили составить ТОП-10 самых ярких премьер уходящего года.

Открывает рейтинг внедорожник Toyota Fortuner, который с конца 2017 года стал доступен с 2,8-литровым 177-сильным дизельным двигателем. Бензиновая версия авто появится в продаже в 2018 года.

Компания Renault попыталась войти в сегмент премиальных SUV, выпустив Koleos. Изначально россиянам предлагался кроссовер только с бензиновыми 2,0- и 2,5-литровыми моторами с отдачей в 141 и 171 л. с., позднее до РФ добрался Koleos с «турбодизелем».

Замыкает ТОП-3 бизнес-седан Hyundai Sonata, который доступен с атмосферными моторами объёмом 2,0 и 2,4 литра мощностью в 150 и 188 «лошадок». Далее разместилась Mazda CX-5 с 2,0- и 2,5-литровыми двигателями.

В середине 2017 года российские дилеры Audi начали предлагать Q5 с 249-сильным 2.0 TFSI. Продажи семейного кроссовера Skoda Kodiaq стартовали в июне, однако до России добрались только особые версии Ambition Plus и Style Plus по цене от 1 999 000 и 2 315 000 рублей соответственно.

Россиянам стала доступна и новая Honda CR-V стоимостью от 1 769 900 рублей. В ТОП-10 самых значимых новинок 2017 года попали седан Hyundai Solaris, Kia Rio и X-Line, а также российские универсалы LADA Vesta SW и SW Cross.