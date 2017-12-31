Новое поколение седана Toyota Camry получило высокие оценки экспертов

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В первой половине 2018 года стартует производство нового седана Toyota Camry в комплектациях LE, XLE, SE и XSE, предназначенных для России. Отметим, что новинка после проведённого тест-драйва получила высокие оценки от экспертов.

По словам специалистов, новая Toyota Camry получила существенные отличия от машин, выпускавшихся под этим именем ранее. Версии XSE и XLE оснастят 3,5-литровым двигателем V6 с отдачей в 301 лошадиную силу. Другие модификации получат 4-цилиндровый мотор объёмом 2,5 литра, а также газовую или электрическую силовую установку. Toyota Camry XSE сможет разгоняться до 100 км/ч с места за 5,8 секунды, а «младший брат» SE – за 7,9 секунды. В тандеме с двигателем работает 8-диапазонная трансмиссия.

Эксперты отметили, что во время тест-драйва седан показал отличную маневренность, несмотря на то, что прибавил 200 футов из-за установки V6. Также положительные отзывы получили комфортный салон и такие функции, как двухзонный климат-контроль, система удержания авто в выбранной полосе и опция экстренного торможения.

Базовая модификация Toyota Camry XSE обойдётся как минимум в 29 895 долларов, а за V6 придётся доплатить ещё 5 950 евро. В качестве опции для модели предлагаются парктроник и навигатор.