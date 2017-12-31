«АвтоВАЗ» рассказал о новых опциях для LADA Vesta 2018 года

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«АвтоВАЗ» в конце 2017 года наделил автомобили линейки Vesta рядом новых опций. Не так давно в СМИ появились сведения, что российский автогигант в ближайшее время намерен внедрить в свои машины ещё несколько новых функций.

Прежде всего «обычный» универсал LADA Vesta SW оборудуют электроприводом двери багажника, причём эта опция должна появиться в модели до конца наступающего года. Вместе с тем ожидается обновление информационно-развлекательной системы, в которой появится поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, представители компании сообщили о планах установить в машины подогрев рулевого колеса и систему дистанционного запуска двигателя. Последнюю функцию начнут предлагать российским автолюбителям не ранее чем в 2019 году. Наряду с этим инженеры компании совсем скоро установят в LADA Vesta кнопку зажигания мотора.

Также продолжается разработка приложения LADA Connect, которое позволит удалённо управлять отдельными опциями автомобиля, к примеру, открыть или закрыть центральный замок. Через приложение в любой момент можно будет проверить запас топлива, заряд аккумулятора, температуру воздуха в салоне и многое другое. Новое мобильное приложение уже доступно в Play Market, но пока в тестовом режиме.