FENOX произвела тормозные колодки и цилиндр для LADA Vesta

Вчера, 19:30

Белорусская компания FENOX выпустила тормозные колодки и колесный цилиндр для автомобиля LADA Vesta, что призвано существенно облегчить жизнь автовладельцам в случае ремонта.

Теперь автолюбителям, в распоряжении которых находится LADA Vesta, не нужно приобретать весь тормозной узел, если какая-то часть вышла из строя. Достаточно будет приобрести отдельные элементы. Речь и тормозном цилиндре K19023 и барабанных тормозных колодках BP53168.

Стоит напомнить, что ранее автовладельцы высказывали недовольство по поводу комплектации тормозного узла. Продукция FENOX полностью соответствует оригинальным запчастям для LADA Vesta, детали покрыты антикоррозийным составом, что обеспечивает длительный период эксплуатации.

Также в FENOX можно приобрести водяной насос, термостат, который подходят для LADA Vesta в комплектации с двигателем на 1,6 литра. В каталоге компании представлен и стартер для модели с автоматической трансмиссией, а также катушка зажигания, датчик детонации и т.д. Они уже доступны для заказа и подходят для всех комплектаций.