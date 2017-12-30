VistaNews.ru


FENOX произвела тормозные колодки и цилиндр для LADA Vesta

Вчера, 19:30

Белорусская компания FENOX выпустила тормозные колодки и колесный цилиндр для автомобиля LADA Vesta, что призвано существенно облегчить жизнь автовладельцам в случае ремонта.

Теперь автолюбителям, в распоряжении которых находится LADA Vesta, не нужно приобретать весь тормозной узел, если какая-то часть вышла из строя. Достаточно будет приобрести отдельные элементы. Речь и тормозном цилиндре K19023 и барабанных тормозных колодках BP53168.

Стоит напомнить, что ранее автовладельцы высказывали недовольство по поводу комплектации тормозного узла. Продукция FENOX полностью соответствует оригинальным запчастям для LADA Vesta, детали покрыты антикоррозийным составом, что обеспечивает длительный период эксплуатации.

Также в FENOX можно приобрести водяной насос, термостат, который подходят для LADA Vesta в комплектации с двигателем на 1,6 литра. В каталоге компании представлен и стартер для модели с автоматической трансмиссией, а также катушка зажигания, датчик детонации и т.д. Они уже доступны для заказа и подходят для всех комплектаций.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.