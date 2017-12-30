Новый кросс-хэтчбек Kia Picanto X-Line доберётся до РФ в 2018 году

Вчера, 15:55

Компактный высокий хэтчбек Kia Picanto X-Line выйдет на российский авторынок в первом квартале наступающего года. Соответствующими сведениями с журналистами поделился российский офис компании Kia Motors.

Новый Picanto X-Line дебютировал на автовыставке во Франкфурте в сентябре 2017 года. В отличие от стандартного автомобиль «внедорожная» версия получила дорожный просвет, увеличенный на 15 мм, более агрессивный обвес из пластика с контрастными акцентами.

Новинка приводится в движение 1,0-литровым 3-цилиндровым турбомотором T-GDI с непосредственным впрыском топлива. Такой двигатель генерирует 100 лошадиных сил и устанавливается также на Picanto GT-Line.

К сожалению, пока не уточняется получит ли российская версия кросс-хэтчбека аналогичный мотор. В Европе новый Kia Picanto X-Line предлагается также с 1,2-литровым «атмосферником» с отдачей в 84 «лошадки». Эксперты считают, что в Россию привезут именно такой вариант исполнения модели.