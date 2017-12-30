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Назван ТОП-10 самых выставляемых на продажу автомобилей

Вчера, 17:41

Эксперты агентства "АВТОСТАТ" изучили список объявлений сайта drom.ru, которые были опубликованы в ноябре, и составили рейтинг из самых выставляемых на продажу моделей.

Все модели сошли с конвейера в период с 2007 по 2016 годы. Некоторые представлены в списке не один раз, что напрямую связано с годом выпуска. Так на первой позиции оказался Ford Focus 2012 года сборки. Его стоимость составляет 510 тыс. рублей, пробег – 88 тыс. километров, число объявлений – 1070.

Следом Toyota Corolla 2008 модельного года. За неё просят 469 тыс. рублей, тогда как в среднем модель "пробежала" 132 тыс. километров. Количество объявлений – 860. На третьем месте - Hyundai Solaris с показателем в 750 предложений. Показатель одометра 90 тыс. километров, ценник – 440 тыс. рублей. Год – 2011.

Что касается других представителей десятки самых выставляемых на продажу машин, то в неё попали всё те же представители первой тройки, но уже с другой датой производства. Также в рейтинге нашлось место для отечественной LADA Granta и Toyota Camry.


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