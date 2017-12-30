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«Автотор» остановил производство на период новогодних каникул

Вчера, 14:52

ГК «Автотор» временно остановила производство в связи с плановым корпоративным отпуском.  Об этом российским журналистам рассказал представитель автомобильного предприятия.

Производственные планы предусматривают, что персонал отправится на зимние каникулы с 29 декабря 2017 года по 7 января 2018 года, то есть коллективный отпуск будет стандартным по длительности. Отмечаются, что выпуск автомобилей приостановят на четырёх производственных площадках автозавода. Сборочные линии должны возобновить работу в обычном режиме 8 января будущего года.

Как сообщил представитель предприятия «Автотор», во время новогодних каникул будет проведено техобслуживание сборочных линий. Напомним, «Автотор» был построен в 1994 году, а выпускать автомобили начал в 1997 году. На сегодняшний день с конвейеров предприятия сходят порядка 30 моделей брендов BMW, Kia, Hyundai, FAW, Daewoo и TATA.

В прошлом году завод выпустил 94 354 автомобилей, тогда как в 2017 году объём производства может достичь 144 000-145 000 машин. Соответствующее заявление в ноябре сделал Валерий Горбунов, председатель совета директоров ООО «Автотор Холдинг».


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