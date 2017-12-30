Составлен рейтинг автомобилей с наиболее дорогим ремонтом

Вчера, 19:18

Современные автопроизводители стремятся оснастить свои модели как можно большим количеством передовых систем, реальную стоимость которых покупатель зачастую не знает. Эксперты опубликовали ТОП машин, ремонт которых обходится дороже всего.

Открывает рейтинг Mercedes-Benz G 500 4x4², получивший передние и задние мосты от LeTech. Замена таких мостов с дифференциалом, полуосями и портальными редукторами будет стоить рекордные 11 024 062 рубля.

Volkswagen недавно стал оснащать «топовые» авто системой питания 48V, в состав которой входят литиевая батарея и трансформатор напряжения. Замена данных автокомпонентов, к примеру, на Porsche Panamera обойдётся в 156 010 рублей. Новый Range Rover Velar получил сенсорную панель управления. В случае если она выйдет из строя, автовладельцу потребуется 379 614 рублей на замену.

Для рестайлинговых Hyundai Solaris и Kia Rio опционально стали предлагаться системы мультимедиа с одинаковыми функциями, но разной ценой. По какой-то причине заменить мультиимедийный центр в Solaris можно за 313 256 рублей, а в Rio – за 376 021 рубль.

Наконец, высокий хэтчбек LADA Xray недавно обзавёлся функцией отключения TCS. В связи с этим владельцы ранних версий вынуждены сами ставить штатную кнопку и электропроводку за 49 104 рубля, что по карману далеко не всем из них.