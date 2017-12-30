Mitsubishi прекратила производство седана Lancer в Японии

Вчера, 16:51

Японская компания Mitsubishi решила прекратить выпуск седанов Lancer. Последние экземпляры модели сошли с конвейера японского предприятия MMC в декабре текущего года.

Актуальная генерация седана Mitsubishi Lancer встала на конвейер ещё десять лет назад. Автопроизводитель остановил экспорт такого авто в Россию ещё два года назад, при этом модель получила последнее обновление в 2017 года. Седаны Mitsubishi Lancer всё ещё доступны на австралийском и североамериканском рынках, однако дилеры распродают последние автомобили.

В азиатских странах Mitsubishi будет предлагать только модернизированный Grand Lancer от СП China Motor Corporation и MMC. Новинка получила пересмотренные головные огни, иные задние фары и модифицированные бампера. В целом передняя часть автомобиля выполнена в фирменном X-образном дизайне и напоминает кроссовер Eclipse Cross.

В салоне Mitsubishi Grand Lancer следует упомянуть новый блок управления климат-контролем, электронную приборную панель и мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным экраном. Переднеприводный автомобиль комплектуется 1,8-литровым бензиновым мотором, развивающим 140 лошадиных сил. В тандеме с двигателем работает бесступенчатая трансмиссия CVT.