Posaidon выпустил две производительные модификации Mercedes-AMG E63 S

Сегодня, 09:20

Немецкое тюнинг-бюро Posaidon представило сразу две производительные модификации Mercedes-AMG E63 S прошлого поколения. Мощность модернизированных моделей достигает 1000 лошадей.

Тюнеры Posaidon поработали основательно. Они не только копались в силовых установках Mercedes-AMG E63 S, наращивая производительность, но и внесли некоторые конструкционные изменения: аэродинамический обвес, спортивная подвеска, обтяжка кузова камуфляжной пленкой.

В первом варианте Mercedes-AMG E63 S сумел прибавить 335 лошадей отдачи, для чего был перепрошит блок управления двигателем, заменена система впуска и выпуска, двойного турбонаддува. В стоковом варианте мотор V8 на 5,5 литров выдает солидные 585 лошадей, а сейчас – 920 лошадей.

Что касается второй модификации, то здесь тюнеры ориентировались на работу своих коллег из фирмы Brabus. Инженерам удалось увеличить рабочий объем двигателя до 6,5 литра, производительность силовой установки составили 1000 лошадей. Динамические характеристики модификаций пока не называются.