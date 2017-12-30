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38-летняя «Нива» стоит дороже нового Renault Duster

Сегодня, 11:30

В Новосибирске появилось весьма примечательное объявление о продаже автомобиля. На продажу выставлен внедорожник "Нива" 1979 года выпуска, который стоит дороже Renault Duster.

Продавец намерен выручить за 38-летний ВАЗ-2121 не менее 650 тыс. рублей, тогда как новый Renault Duster в самом доступном варианте обойдется российскому покупателю на 11 тыс. рублей дешевле. Соответствующее объявление опубликовано на сайте drom.ru.

Как сказано в объявлении, пробег отечественного внедорожника составляет 10 тыс. километров. Окрас кузова ВАЗ-2121 – желтый. Под капотом модели установлен двигатель с рабочим объемом на 1,6 литра и отдачей в 75 лошадей. Иные детали новосибирский продавец не приводит.

Стоит заметить, что это не единственный случай, когда ценник на "Ниву" вызывает недоумение. В Тольятти ВАЗ-2121 в экспортном варианте реализуется по стоимости в 5 млн рублей. Внедорожник был собран в 1980 года и успел "пробежать" всего 200 километров.


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