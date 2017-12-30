Обновленный Lifan X50 2019 года заметили на тестах без камуфляжа

Сегодня, 10:55

Китайская компания Lifan вывела на финальные тесты обновлённый компактный кроссовер под названием X50. Отметим, что фотошпионам удалось заметить автомобиль на дорогах Китая.

Недавно в интернете были опубликованы свежие шпионские фотографии рестайлингового Lifan X50, который «засветился» без какой-либо маскировки. Судя по фото, от предшественника кроссовер будет отличаться иной решёткой радиатора, стильными головными фонарями со светодиодами, иными противотуманными фонарями, доработанными бамперами и двумя патрубками выхлопной системы.

В салоне новинки нашли место большой сенсорный дисплей мультимедийной системы и пересмотренный блок управления климат-контролем на двухцветной передней панели. Под капотом Lifan X50 2019 модельного года разместится 1,5-литровый атмосферный двигатель, развивающий 105 лошадиных сил.

Мотор сможет сочетаться с 5-диапазонной «механикой» или вариатором CVT. Кроссовер по-прежнему будет предлагаться исключительно с передним приводом. Отмечается, что продажи рестайлингового Lifan X50 должны стартовать уже в начале 2018 года.