Китайская компания Chery поделилась планами на 2018 год

Сегодня, 10:20

В ближайшее время компания Chery собирается обновить свой модельный ряд. В ходе свежего интервью представители китайской марки рассказали, какие новинки будут представлены в наступающем году.

Совершенно новый кроссовер, пока известный под внутризаводским номером T18, покажут публике в первой половине 2018 года. Во втором полугодии дебютируют сразу две новинки – седан и компактный кроссовер с заводскими обозначениями M1D и T19 соответственно.

К настоящему моменту Chery не раскрывает никаких подробностей о грядущих автомобилях. В компании даже не уточняют, планируется ли продавать новинки за пределами Китая. Как отмечают инсайдеры, кроссовер T18 можно будет приобрести в пяти- и семиместном исполнениях. Новинка предположительно расположится сразу после Tiggo 7 в модельной линейке. Ожидается, что седан M1D будет представлять собой обновлённую версию Chery Arrizo 5 или может оказаться более дорогим автомобилем.

Ближайшей презентацией марки станет кроссовер Exeed TX, концепт которого представили в сентябре 2017 года. В ближайшем будущем данная модель выйдет на европейский рынок, где будет предлагаться с гибридной и полностью электрической силовыми установками.