Обновлённый Suzuki Vitara доберётся до России в 2018 году

Сегодня, 12:44

Российский филиал автопроизводителя Suzuki рассказал о том, какие новинки японского бренда появятся в дилерских центрах в течение следующего года. Отмечается, что основной премьерой наступающего года в РФ станет рестайлинговый компактный кроссовер Vitara.

В Suzuki надеются, что старт продаж одной из самых продаваемых моделей поспособствует укреплению позиции бренда на российском авторынке. Кроме того, в наступающем году ожидается выход эксклюзивных версий ряда моделей, в том числе внедорожника Jimny.

Публичная премьера обновлённого Suzuki Vitara должна состояться в первой половине 2018 года. Недавно в интернет «просочились» шпионские фотографии автомобиля с кузовом, почти полностью покрытым камуфляжем. Несмотря на это, снимки дают понять, что новинка получит модернизированную решётку радиатора и другие бампера.

К сожалению, в объективы фотошпионов не попало внутреннее убранство рестайлинговой модели, в связи с чем о переменах в салоне можно только гадать. Также пока нет никакой информации о технических характеристиках кроссовера. Напомним, что актуальный Suzuki Vitara оснащается 1,6-литровым 117-сильным двигателем.