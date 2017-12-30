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"КАМАЗ-мастер" и BASF стали партнерами

Сегодня, 01:00

Компания BASF стала техническим партнером российской автогоночной команды "КАМАЗ-мастер". Никогда до этого немецкий химический концерн не выступал в такой роли для спортсменов в РФ.

В начале грядущего года "КАМАЗ-мастер" покажет себя на "Дакаре". Отечественные грузовики окрашены в краски бренда Glasurit, присутствующего на рынке более 100 лет.

Российская команда рада, что "КАМАЗ-мастер" и BASF стали партнерами. Грузовики оказываются в самых разных условиях, и их внешность во многом зависит от того, насколько качественно лакокрасочное покрытие этих машин. Для команды важно, чтобы автомобиль выглядел на финише таким же, каким он был на старте.

Представители компании BASF рассказали, что гоночные грузовики и машины, сопровождающие их, окрашиваются красками 68 линейки Glasurit. Специалисты пояснили, что хороший результат при окрашивании транспортного средства во многом зависит от того, насколько его подготовили для этого. Краски Glasurit неоднократно проверялись тестам, которые доказали высокие механическую, коррозийную, термическую стойкость, а также влагостойкость.


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