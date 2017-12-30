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Volkswagen в первый раз выпустил больше 6 млн машин

Сегодня, 02:00

Немецкая автомобильная марка Volkswagen в течение нынешнего года смогла выпустить больше 6 000 000 своих машин, что можно назвать рекордом для бренда. Об этом сообщили представители Volkswagen.

На сегодняшний день у Volkswagen работает больше 50 предприятий в 14 странах по всему миру, выпускающих больше 60 авто. В этом году линейкам моделей Volkswagen пополнилась кроссоверами Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tiguan AllSpace, Volkswagen Atlas, полноразмерным лифтбэком Volkswagen Arteon, который вышел вместо Volkswagen Passat CC. В настоящее время самыми известными моделями Volkswagen можно назвать Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat и предназначенный для КНР Volkswagen Santana.

Раньше опубликовали информацию, что весной грядущего года Volkswagen продемонстрирует обновленный внедорожник Volkswagen Touareg. В ее основу ляжет архитектурная платформа MLB Evo, на базе которой построили Audi Q7, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus.


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