В Jaguar подтвердили создание нового седана Jaguar XJ

Сегодня, 06:00

Инженеры американской машиностроительной компании Jaguar собираются построить новый седан Jaguar XJ. Об этом сообщил шеф-дизайнер марки Ян Каллум.

Однако топ-менеджер отметил, что в 2018 году серийная версия седана не выйдет. Все сведения об авто пока покрыты тайной. Летом 2017 года компания презентовала новый «заряженный» седан Jaguar XJ, который должен побороться за клиентов с Mercedes-AMG S63. Под капотом новинки разместился 8-цилиндровый двигатель объемом 5,0 литров, генерирующий отдачу в 575 лошадиных сил, что больше производительности седана прежней генерации.

До первой «сотни» седан берет разгон за 4,4 секунды. Предельная скорость авто составит 300 км/ч. Наряду с обновлениями машину оснастили полностью светодиодной головной оптикой, новым мультимедийным центром Touch Pro с 10-дюймовым тачскрином и интерфейсом Wi-Fi. В РФ за такое авто придется выложить от 6 071 000 рублей.