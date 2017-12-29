В 2018 году KIA Rio, Rio X-Line, Cerato и Solano упадут в цене на 10%

Вчера, 19:45

Самые популярные среди россиян автомобили южнокорейского бренда в 2018 году снизятся на 10%. Скидка предоставляется в том случае, если клиент будет использовать программы господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

В рамках осуществления этих проектов, автопроизводитель KIA вместе с банками-партнерами предлагает покупателям экономию в 10% на покупку моделей KIA Rio, KIA Rio X-Line, KIA Cerato, KIA Sorento II в кредит. Стоит сказать, что упомянутые программы государственной поддержки допускаются авто, выпущенные не раньше декабря нынешнего года в РФ и получившие систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Предельная цена машин-участников госпрограмм достигает 1 450 000 рублей.

Сообщается, что дилерская сеть корейской марки KIA в прошлом году сбыла россиянам 149 567 экземпляров и стала лидером среди иностранных автобрендов по объему реализации. Этот успех можно объяснить тем, что каждое авто KIA проходит особый тест-драйв, даже зимние тесты в холодных странах.