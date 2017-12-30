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Сотрудники ГАЗа в Нижнем Новгороде идут на каникулы 9 января

Сегодня, 07:00

Сотрудники ГАЗа в Нижнем Новгороде идут на каникулы 9 января. Корпоративный отпуск для них продлится до 20 января. Данная информация озвучена пресс-центром компании "Группа ГАЗ".

Сотрудникам ГАЗа положено четыре недели отпуска, который должно оплачивать предприятие. В пресс-релизе производителя говорится, что с 9 по 20 января грядущего года работники отдохнут первые две недели законного отпуска.

Пока сотрудники ГАЗа будут на каникулах, конвейер предприятия будет модернизирован. То же самое произойдет на производственных комплексах. Это необходимо для развития выпуска новинок из линейки NEXT. В первую очередь это касается моделей "ГАЗель NEXT 4,6" и "ГАЗон NEXT 10", получивших увеличенную грузоподъемность. Кроме того, аппаратура предприятия пройдет проверки и наладки, которые нельзя сделать во время производства.


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