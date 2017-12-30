Из-за сокращения государственных программ поддержки цены на авто в 2018 году вырастут

Сегодня, 08:00

С 1 января 2018 года правительство России решило сократить программы поддержки спроса, а также увеличило стоимость на акцизы на мощные авто. Как результат автопроизводители подняли стоимость на свои модели.

В 2017 году российский авторынок наконец показал прирост продаж, тем самым вырвавшись из трехлетнего упадка. Однако новые решения властей РФ могут вернуть рынок в прежнее состояние. Поскольку автопроизводители не только поднимают цены на продукцию, но и сокращают модельный ряд для России.

За период 11 месяцев российский авторынок вырос до 1 430 000 машин, что свидетельствует о приросте в 12%. Специалисты уверены, что к концу года эта цифра достигнет 1 600 000 и 13%. Вместе со спросом на автомобили в России выросло и производство. За период январь-ноябрь 2017 года в стране было выпущено 1 300 000, что на 22,4% выше прошлогодних показателей.

Однако увеличение цен на акцизы на мощные авто, а также сокращение программ субсидирования в результате пожжет привести к падению не только продаж, но и производства машин в стране.