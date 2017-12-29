Genesis с начала года продал в РФ больше 900 машин

Вчера, 19:30

В России ноябрьские продажи южнокорейской премиальной автомобилестроительной компании равняются 116 авто. С начала года уровень реализации достиг 924 единицы.

Следует напомнить, что на отечественном авторынке бренд Genesis вместе со своей первой моделью Genesis G90 показали в ноябре прошлого года. Флагман Genesis G90 предлагается россиянам с октября 2016 года за 4 475 000 рублей. С весны текущего года автоцентры люксовой марки получили новый седан Genesis G80 с полным приводом. Его можно купить за 2 550 000 рублей. Все машины, предназначенные для россиян создаются конструкторами завода «Автотор» в Калининграде.

Отмечается, что Genesis недавно провел презентацию обновленного седана представительского класса Genesis G70, который ожидается местными автомобилистами в начале будущего года. Подчеркивается, что к концу 2021 года представлена новая стратегия развития Genesis, в рамках которой выпуск шести новых авто, в число которых вошли кроссовер и спорткупе.