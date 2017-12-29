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Рассекречен премиальный седан Genesis G70 для России

Вчера, 18:21

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai сертифицировала люксовый седан люксовый седан Genesis G70 для российских автолюбителей. Росстандарт уже обнародовал ОТТС новинки.

При рассмотрении выложенных в сеть фотографий становится понятно, что седан Genesis G70 для России оснастят 2-литровым турбомотором с производительностью 197, 247 и 252 лошадиные силы. Он приводится в действие с 8-диапазонной автоматической трансмиссией, задне- и переднеприводным механизмами. Сборка авто налажена на предприятии в Южной Корее.

В функциональном перечне базовой версии седана числятся трехзонный климат-контроль, боковые зеркала с подогревом и электрическим приводом, система против заноса, 10 защитных подушек, полностью светодиодные осветители, комплекс экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС» и кожаная обшивка салона. На рынке новый Genesis G70 выйдет в начале 2018 года.


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